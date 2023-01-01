وصول سفينة إلى ميناء دمياط محملة بـ66 ألف طن قمح قادمة من روسيا

استقبل ميناء دمياط، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، بينما غادرته 12 سفينة، وبذلك يصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 35 سفينة، منها السفينة (ANNA-S) التي ترفع علم ليبريا ويبلغ طولها 225 مترا، وعرضها 32 مترا، القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ66 ألف طن من القمح، لصالح هيئة السلع التموينية.

وأوضح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، في بيان له اليوم الأحد، أن حركة الميناء من البضائع العامة الصادرة بلغت 19485 طنا، تشتمل على 9045 طن يوريا، و3840 طن مولاس، و3350 طن رمل، و3250 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 47264 طنا، تشتمل على 8274 طن قمح، و2855 طن حديد، و8844 طن خردة، و5931 طن سكر، و966 طن خشب زان، و1928 طن عدس، و502 طن كتان، و5216 طن فول، و574 طن أبلاكاش، و5354 طن صويا، و1100 طن مولاس، و5720 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1955 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 290 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1160 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 74809 أطنان، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 77366 طنًا.