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وزير المالية الإسرائيلي الجديد يتطلع إلى إجراءات لتعزيز المنافسة

تل أبيب - د ب أ
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 8:03 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 8:03 م

يعتزم بتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي في حكومة رئيس الوزراء المعين حديثا بنيامين نتنياهو، السعي إلى تعزيز المنافسة في الاقتصاد حيث تواجه البلاد تضخما بنسب مرتفعة بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة.

وقال سموتريتش إن إسرائيل تواجه "فترة صعبة" بسبب التضخم وارتفاع أسعار الفائدة، وقال إنه سيسعى إلى تعزيز الاقتصاد وزيادة إيرادات الحكومة ثم تقديم المساعدات الحكومية للشريحة من السكان التي هي في أمس الحاجة إليها، بحسب ما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء.

ومن المتوقع أن يتباطأ الاقتصاد الإسرائيلي هذا العام، حيث يتوقع أن يكون النمو بحوالي 3% مقارنة بحوالي 6% في عام 2022.

وارتفع التضخم إلى أعلى مستوى له منذ 2008 في نوفمبر.

وأدت حكومة نتنياهو اليمين الدستورية يوم الخميس، بعد انتخابات 1 نوفمبر.

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