 زيلينسكي يشكر التشيك على دعمها أوكرانيا أثناء رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي - بوابة الشروق
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زيلينسكي يشكر التشيك على دعمها أوكرانيا أثناء رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي

الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
كييف ـ أ ش أ
نشر في: الأحد 1 يناير 2023 - 10:21 م | آخر تحديث: الأحد 1 يناير 2023 - 10:21 م

شكر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، جمهورية التشيك ورئيس الوزراء بيتر فيالا على دعمهما أوكرانيا في طريقها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي خلال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي.

وكتب زيلينسكي، عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": "ممتنون للتشيك الصديقة ورئيس الوزراء بيتر فيالا لدعمهما أوكرانيا في طريقها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي خلال رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي".

وأضاف زيلينسكي -وفقا لوكالة "يوكرينفورم" الأوكرانية- أن الأوكرانيين يقدرون الحفاظ على وحدة الاتحاد الأوروبي والتضامن الذي لا يتغير مع أوكرانيا في مقاومة روسيا".

جدير بالذكر أن جمهورية التشيك سلمت رئاسة مجلس الاتحاد الأوروبي إلى السويد في 1 يناير الجاري.

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