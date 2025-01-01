الإمارات توجه شحنة مساعدات طارئة لإنقاذ الأطفال الرضع في غزة

وجهت الإمارات شحنة مساعدات إغاثية طارئة إلى قطاع غزة، الذي يشهد ارتفاعا في حالات وفاة الأطفال الرضع نتيجة البرد القارس وسوء التغذية ونقص الإمدادات الأساسية.

وقدمت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد للأعمال الإنسانية، ومؤسسة الشارقة الخيرية، شحنة مساعدات شملت حليبا ومكملات غذائية للأطفال الرضع وملابس شتوية لمواجهة البرد القارس، بالإضافة إلى حقائب إغاثية تحوي مواد أساسية للعائلات المتضررة.

وقالت مبادرة "الفارس الشهم" التي اطلقتها الإمارات لمساعدة أهل غزة، اليوم الثلاثاء،: تهدف هذه الجهود إلى التخفيف من معاناة السكان في البرد القارس، خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، وتوفير احتياجاتهم الأساسية لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، وتؤكد على الدور الإنساني لدولة الإمارات في دعم الفئات الأكثر احتياجا بمختلف المناطق المتضررة.