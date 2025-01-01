ذكرت وسائل إعلام محلية أن آلاف الأشخاص في صربيا استقبلوا العام الجديد، باحتجاج صامت مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن انهيار سقف محطة للسكك الحديدية.

وفي العاصمة بلجراد ومدينة نوفي ساد الشمالية، وقف المشاركون في المظاهرات التي قادها طلاب، لمدة 15 دقيقة صمت، من الساعة 23:52 إلى الساعة 00:07، حسب صحيفة داناس.

ويتظاهر المحتجون منذ الحادث، الذي وقع في الأول من نوفمبر، والذي أسفر عن مقتل 15 شخصا وإصابة العشرات في نوفي ساد.

وكانت إعادة بناء محطة القطار، جزءا من مشروع من قبل شركات صنيية لإعادة بناء خط للسكك الحديديدية من بلجراد إلى بودابست في المجر.

ويقول منتقدو الحكومة في عهد الكسندر فوسيتش ومتخصصون خارجيون إن انهيار السقف ناجم عن فساد وعمل غير متقن .