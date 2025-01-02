انعقاد مجلس الحديث الثالث والعشرين لقراءة «صحيح البخاري» من مسجد الحسين

شهد مسجد الإمام الحسين، اليوم الأربعاء، انعقاد مجلس الحديث الثالث والعشرين لقراءة «صحيح الإمام البخاري» بالإسناد المتصل،وذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

وشارك نخبة من علماء الحديث الشريف في المجلس، إذ تولى الأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان قراءة أجزاء من الكتاب، بدءًا من باب: «التعوذ من عذاب القبر»، وحتى نهاية باب: «ذكر شرار الموتى». كما قرأ الأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش من باب: «وجوب الزكاة»، وحتى نهاية باب: «إذا تصدق على غني وهو لا يعلم».

وأسهم انعقاد هذه المجالس في تعزيز فهم السنة النبوية الشريفة وربط طلبة العلم بعلوم الحديث. وركزت المجالس على قراءة «صحيح الإمام البخاري» بسند متصل، ما يؤكد اهتمام وزارة الأوقاف بخدمة التراث الإسلامي وإحياء علوم الحديث.

وأكدت وزارة الأوقاف حرصها على نشر المنهج الوسطي المعتدل الذي يمثل روح الأزهر الشريف، وذلك من خلال دعم هذه المجالس العلمية التي تجمع بين الدراسة المتخصصة والفهم العميق.

واصلت الوزارة جهودها في دعم هذه الفعاليات لإثراء الحياة العلمية والدينية، بما يحقق نهضة فكرية وتربوية متكاملة.

وأعلنت الوزارة استمرار عقد هذه المجالس، مشددة على أهمية تعاون العلماء وطلبة العلم في نشر الفهم الصحيح للسنة النبوية، وتعزيز قيم الوسطية والاعتدال في المجتمع.