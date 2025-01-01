تأجيل محاكمة لاعب تسبب في وفاة شخصين وإصابة ثالث في حادث تصادم بأوسيم لـ22 يناير

قررت محكمة جنح إمبابة، تأجيل أولى جلسات محاكمة رجب عمران لاعب كرة قدم بفريق طلائع الجيش، في اتهامه باصطدام 3 أشخاص والتسبب في وفاة اثنين منهم أعلى الطريق بمنطقة أوسيم، لـ22 يناير الجاري، للإعلان بالدعوى المدنية وتقديم المستندات.

وكانت نيابة شمال الجيزة، أخلت سبيل اللاعب المتهم بكفالة 100 ألف جنيه، في قضية اصطدامه بسيارته 3 أشخاص كانوا يستقلون درجة نارية "تروسيكل" مما تسبب في وفاة اثنين منهم.

ووجهت النيابة للاعب المتهم تهمتي قتل شخصين بالخطأ وهما عامل بوزارة الزراعة وبائع أسطوانات أنابيب، وإصابة شخص آخر، خلال سيرة بسيارته على الطريق بعد اصطدامه بدراجة نارية "تروسيكل" يستقلونها المجني عليهم الثلاث.

وقال اللاعب المتهم في التحقيقات أنه يوم الواقعة كان يسير في حوالي الساعة 9 مساءً على طريق الوراق - أوسيم، أمام مستودع انابيب بقرية الحرفيين، وفوجئ بمطب أمامه ولم يتمكن من السيطرة على السيارة، مشيرا إلى أنه تخطى المطب ليتفاجأ بدراجة نارية "تروسيكل" محمل بالأنابيب أمامه، فقام بالاصطدام به عن طريق الخطأ.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بالطريق المشار إليه، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة لمحل البلاغ.

وتبين اصطدام سيارة ماركة "رانج روفر" قيادة رجب عمران لاعب كرة قدم بفريق طلائع الجيش بـ 3 أشخاص يستقلون درجة نارية "تروسيكل"، وتسبب الحادث في إصابة مستقلي الدراجة النارية، ونقل المصابين إلى مستشفى القصر العيني لتلقي العلاج، وتوفي اثنين منهم خلال تلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.