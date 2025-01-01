 إصابة 11 شخصا إثر حادث تصادم أتوبيس وميكروباص في الشرقية - بوابة الشروق
الأربعاء 1 يناير 2025 9:05 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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إصابة 11 شخصا إثر حادث تصادم أتوبيس وميكروباص في الشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الأربعاء 1 يناير 2025 - 8:42 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يناير 2025 - 8:42 م

أصيب 11 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس 26 راكب وسيارة ميكروباص بطريق بلبيس- العاشر من رمضان أمام مدخل جهاز مدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين أتوبيس 26 راكب وسيارة ميكروباص بطريق بلبيس - العاشر من رمضان أمام مدخل جهاز مدينة العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وتم نقل المصابين إلى مستشفيي العاشر من رمضان الجامعي وابن سينا بمدينة العاشر من رمضان لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية.

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