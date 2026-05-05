تايلاند تلغي اتفاقية بحرية مع كمبوديا تعود لعام 2001 بعد أعوام من الجمود

ألغت الحكومة التايلاندية، اليوم الثلاثاء، مذكرة تفاهم كانت وقّعتها مع كمبوديا عام 2001، والتي كانت تهدف إلى توفير إطار ثنائي لحل الخلافات حول المناطق البحرية المتنازع عليها.

وأعربت كمبوديا، عن أسفها لقرار مجلس الوزراء التايلاندي، لكنها أكدت أنها ستواصل السعي لحل تلك المسألة.

وكانت الحكومتان، وقّعتا الاتفاق من أجل ترسيم الحدود البحرية بشكل سلمي، وتوفير إطار للإدارة المشتركة للموارد البحرية وفقًا للقانون الدولي.

ولكنهما فشلتا في إحراز أي تقدّم يُذكر، رغم إجراء خمس جولات من المحادثات على مدى العقدين الماضيين.

وأنهى قرار الإلغاء، الذي لن يصبح نافذا قانونيا إلا بعد إرسال تايلاند خطاب إخطار رسمي إلى كمبوديا، الآمال في كلا البلدين التي كانت ترجح أن يؤدي حل المطالبات المتنازع عليها إلى تمكين استخراج النفط والغاز البحريين من المنطقة محل الخلاف.

وجاء قرار تايلاند بإلغاء الاتفاقية بعد تدهور شديد في العلاقات واندلاع اشتباكات مسلحة بين البلدين العام الماضي.

ونشب نزاع بين البلدين حول مطالبات متضاربة على أراضٍ على طول الحدود البرية في شهري يوليو وديسمبر، مما أسفر عن مقتل عدة عشرات من المدنيين والجنود من الجانبين، ونزوح مئات الآلاف من الأشخاص.

وتم الاتفاق على هدنة هشة في أواخر ديسمبر الماضي، لكن التوترات لا تزال قائمة مع وقوع حوادث متفرقة ونشر قوات عسكرية بأعداد كبيرة.