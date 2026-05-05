استطلاع: نسبة الألمان الراضين عن أداء حكومة ميرتس لا تزيد عن 11% فقط

بعد عام من بدء عملها، تسود حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين الألمان من أداء الحكومة الائتلافية في بلادهم، وذلك وفقا لنتائج استطلاع تمثيلي أجراه معهد "فورزا" لصالح محطة "آر تي إل / إن تي في".

وأظهرت نتائج الاستطلاع، أن نسبة المواطنين الألمان الراضين عن أداء حكومة المستشار فريدريش ميرتس لا تزيد عن 11 في المئة فقط، مقابل 87 في المئة أبدوا عدم رضاهم عن أداء الحكومة.

وتوضح المقارنة مع نتائج استطلاع مماثل في يوليو 2025 تراجعا كبيرا في نسبة الراضين عن أداء الحكومة إذ إن هذه النسبة كانت تبلغ آنذاك 38 في المئة.

وحصل أداء الحكومة على تقييمات ضعيفة في مجالات سياسية رئيسية، إذ أبدى ما يتراوح بين 80 إلى 90 في المئة من المشاركين عدم رضاهم عن الإجراءات المتعلقة بالبنية التحتية، والحد من ارتفاع الأسعار، وإصلاح أنظمة الضمان الاجتماعي، وتحسين الوضع الاقتصادي.

ويبدو الوضع أفضل قليلًا في ملف الحد من الهجرة غير النظامية، حيث أبدى 32 في المئة رضاهم مقابل 60 في المئة غير راضين.

وأجرى معهد "فورزا" لاستطلاعات الرأي، هذا الاستطلاع في الفترة بين 30 أبريل الماضي و4 مايو الجاري، وشمل 1002 مواطن ألماني ممن يحق لهم الانتخاب، مع هامش خطأ يبلغ ± 3 نقة مئوية.

وتصف محطة "آر تي إل / إن تي في" الاستطلاع بأنه تمثيلي.