إيه بي سي نيوز الأمريكية: مقتل منفذ حادث الدهس في نيو أورليانز

أفادت شبكة «ABC» نيوز الأمريكية، مساء اليوم الأربعاء، بمقتل منفذ حادث الدهس في نيو أورليانز.

ونقلت عن مسئولين في إنفاذ القانون، قولهم إن المشتبه به كان يطلق النار من مسدسه أثناء دهسه للناس، بالإضافة إلى قيادة الشاحنة بسرعة كبيرة.

وأضاف المسئولون أن الشرطة أطلقت عليه النار وقتلته عندما خرج من سيارته وبحوزته بندقية هجومية.

وفي وقت سابق، أفادت شبكة «CNN» الأمريكية، بأن شرطة نيو أورليانز أغلقت المنطقة التي شهدت حادث الدهس اليوم الأربعاء، ومنعت المغادرة منها.

وقال شهود عيان إن احتفالات ليلة رأس السنة الجديدة تحولت إلى «رعب»، بعدما اصطدمت سيارة بحشد من الناس في شارع بوربون في نيو أورليانز، ما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقل وإصابة العشرات.

وصرح كيفن جارسيا (22 عاما) لشبكة «CNN» بعد الحادث بقليل: «كل ما رأيته كان شاحنة تصطدم بالجميع على الجانب الأيسر من رصيف بوربون. ثم طار جسد نحوي»، مضيفا أنه سمع أيضا طلقات نارية.

وقال شاهد آخر، وهو ويت ديفيس، البالغ من العمر 22 عاما، إن الحادث وقع أثناء مغادرته ملهى ليلي في شارع بوربون.

وأضاف: «بدأ الجميع بالصراخ والركض، وعندما خرجنا من الملهى رأيت بعض الجثث التي لم يتمكنوا حتى من تغطيتها، وعشرات الناس يتلقون الإسعافات الأولية».

وذكر أن الشرطة طلبت من الأشخاص المتواجدين في مكان الحادث أن يضعوا هواتفهم جانباً.