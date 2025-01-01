 أمريكا.. مقتل شخصين وإصابة 20 جراء انفجار ألعاب نارية في ولاية هاواي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أمريكا.. مقتل شخصين وإصابة 20 جراء انفجار ألعاب نارية في ولاية هاواي

د ب أ
نشر في: الأربعاء 1 يناير 2025 - 6:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 1 يناير 2025 - 6:59 م

ذكرت السلطات أن انفجار ألعاب نارية عشية رأس السنة في أحد أحياء جزيرة هونولولو بولاية هاواي الأمريكية أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين.

وذكرت إدارة إطفاء هونولولو في بيان أن الحادث وقع قبل منتصف الليل مباشرة خارج أحد المنازل.

ويقع الحي قرب مطار هونولولو الدولي وقاعدة مشتركة للقوات الجوية والبحرية الأمريكية /22ر3 كيلومترا شرق نصب "يو إس إس أريزونا" التذكاري للحرب العالمية الثانية بقاعدة بيرل هاربور.

وقالت خدمات الطوارئ الطبية في هونولولو إنه تم إعلان وفاة شخصين في موقع الحادث، وتم نقل الضحايا الـ 20 الآخرين إلى المستشفيات.

وأوضحت إدارة الإطفاء أنها تحقق في سبب الانفجار، وقالت إنها لم يكن لديها تفاصيل بشأن ملابسات الحادث. كما أشارت إلى أنه لم يكن هناك حريق بالمنزل. ولم يتم تحديد الضحايا على الفور.


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