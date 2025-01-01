انطلقت في مدينة إسطنبول، صباح الأربعاء، مظاهرة حاشدة يشارك فيها مئات الآلاف، تضامنا مع فلسطين وتنديدا بالإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها في غزة منذ نحو 15 شهرا.

المظاهرة تنظمها «منصة الإرادة الوطنية» في تركيا، التي تضم 308 منظمات مجتمع مدني، حيث وجهت دعوة عامة للجماهير للاحتشاد في الساعة 8:30 بالتوقيت المحلي من صباح 1 يناير 2025، عند جسر غالاطة التاريخي بإسطنبول.

وتحركت الجموع الغفيرة من عدة جوامع رئيسية عقب صلاة الفجر؛ انطلقت من مسجد آيا صوفيا والسلطان أحمد وجامع الفاتح، ويني جامع، وغيرها باتجاه جسر غالاطة.

ورفع المشاركون الأعلام التركية والفلسطينية ورددوا هتافات تدعم الفلسطينيين وتدين الجرائم الإسرائيلية المستمرة للعام الثاني.

في أول أيام 2025.. آلاف الأشخاص يحتشدون على جسر غالاطة بإسطنبول للتنديد بالإبادة الجماعية الإسرائيلية المتواصلة في غزة منذ 7 أكتوبر 2023https://t.co/cFAshLtddE pic.twitter.com/MNuj7siJ8R — Anadolu العربية (@aa_arabic) January 1, 2025

كما حملوا لافتات ضخمة كتب عليها «أوقفوا الإبادة الجماعية في غزة» التي تواصل إسرائيل ارتكابها بحق المدنيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023.

وتعد هذه المظاهرة الثانية على التوالي، إذ تجمع مئات الآلاف في صباح أول أيام 2024، فوق جسر غالاطة بمدينة إسطنبول تضامنا مع غزة.

وبدعم أمريكي ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية في غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، في 21 نوفمبر الماضي، بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.