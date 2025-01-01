مصطفى شعبان يكشف عن صدفة اختيار «الزوجة الرابعة»: رفضت مسلسل الأسطورة

كشف الفنان مصطفى شعبان، عن كواليس اختيار مسلسل «الزوجة الرابعة»، الذي عرض عام 2012، موضحا أن الفكرة جاءت صدفة أثناء جلسة جمعته بالمخرج مجدي الهواري في منزله.

وأشار خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «واحد من الناس» المذاع عبر شاشة «الحياة» إلى استعداده لتصوير مسلسل يسمى «الأسطورة» نهاية عام 2011، والذي كان يدور حول تاجر آثار.

ولفت إلى إبداء المخرج مجدي الهواري تخوفه من الاسم واحتمالية سخرية الناس منه في ظل حالة عدم الاستقرار الاجتماعي والسياسي التي كانت سائدة آنذاك.

وأضاف أن «الهواري» نصحه بتقديم مسلسل عن «الزوجة الرابعة» بدلا من قصة تجار الآثار التي لن تهم الجمهور، لاسيما في ظل صعوبة المنافسة في رمضان 2012 الذي شهد عرض 76 مسلسلا حينها.

وأشار الفنان مصطفى شعبان، إلى أنه اقتراحه بأن يكون البطل غير متزوج ويتزوج 3 نساء ويترك مكانا رابعا فارغا للتبديل، لافتا إلى إثارة الفكرة ضحك المخرج مجدي الهواري.

وكشف عن كواليس اختيار مخرج المسلسل قائلا: «اقترح مجدي اسم مخرج ومؤلف، تواصلنا معهم لكن لم يردوا»، مشيرا إلى اختياره «الهواري» مخرجا للمسلسل في اليوم التالي بعد اعتذاره عن إخراج مسلسل آخر؛ لتخوفه من تقديم الدراما.

ولفت إلى إصراره على اختيار «الهواري» مخرجا لـ «الزوجة الرابعة»، على الرغم من عدم تقديمه أي مسلسلات من قبل.