استشهاد 3 فلسطينيين جراء قصف لقوات الاحتلال على مدينة خان يونس

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استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون، اليوم الأربعاء، جراء قصف لقوات الاحتلال على مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية، باستشهاد 3 مواطنين وإصابة عدد آخر، إثر قصف من طائرة مسيرة على مجموعة من المواطنين في حي المنارة جنوب شرق خان يونس.

واستهدفت طائرات الاحتلال أرضًا في محيط بركس خضير بحي الشجاعية شرق مدينة غزة، وأطلقت طائرة مسيّرة (الكواد كابتر) وآليات الاحتلال النار بشكل متواصل منذ ساعات الصباح شرق حيي الشجاعية والشعف شرق مدينة غزة.

وفي وقت سابق، استشهد 17 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون، فجر اليوم الأربعاء، إثر استهداف طيران الاحتلال الإسرائيلي مخيم البريج وبلدة جباليا وسط وشمال قطاع غزة.

وأفاد مراسل «وفا»، باستشهاد 15 مواطنا أغلبهم أطفال وإصابة عدد آخر جراء قصف طائرات الاحتلال منزلاً في جباليا البلد شمال غزة، كما استشهد مواطنين إثر قصف الاحتلال منزلا في مخيم البريج.

ونسفت قوات الاحتلال مربعات سكنية في بلدة بيت لاهيا ومخيم جباليا ومحيطه شمال قطاع غزة.

وأطلقت آليات الاحتلال النار في المنطقة الشمالية الغربية لمدينة غزة، كما استهدفت مدفعية الاحتلال الأحياء الجنوبية الشرقية لمخيم البريج وسط قطاع غزة