وزير الداخلية الصومالي يؤكد اتخاذ جميع الإجراءات لإجراء انتخابات مباشرة

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أكد وزير الداخلية الصومالي علي يوسف علي أن الحكومة الاتحادية أعدت كافة القوانين والإجراءات الخاصة بالانتخابات المباشرة وبالتعاون مع الولايات الإقليمية سيجري إعادة السلطة إلى الشعب لاختيار من يمثلهم.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن ذلك جاء خلال اجتماعه مع زعماء العشائر في ولاية جلمدج برفقة نائب وزير الإعلام عبدالرحمن يوسف العدالة، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.

وأضاف الوزير أن الحكومة بذلت جهودا حثيثة لإعداد القوانين المتعلقة بالانتخابات المباشرة وتشكيل اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات والحدود.

وأكد زعماء العشائر الذين شاركوا في الاجتماع استعدادهم التام لإجراء انتخابات مباشرة في البلاد.