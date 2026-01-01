نائب محافظ القاهرة يتابع أعمال الرصف والتطوير بحي الساحل

أجرى الدكتور حسام فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، جولة ميدانية بنطاق حي الساحل، لمتابعة أعمال النظافة ورفع كفاءة الشوارع والميادين، بهدف خلق بيئة صحية للمواطنين.

وتابع فوزي، اليوم الخميس، أعمال الخطة الاستثمارية ونِسَب التنفيذ للأعمال الجارية، تمهيدًا للبدء في أعمال الرصف والتطوير بشارع مسجد الرحمة ومتفرعاته بنطاق حي الساحل، والتأكد من إزالة جميع المعوقات وتهيئة الشوارع لوضع الطبقة الأسفلتية، عقب إحلال وتجديد شبكتي المياه والصرف الصحي.

وأكد حرصه على المتابعة المستمرة لموقف المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بنطاق أحياء المنطقة الشمالية، للتعرف على أي معوقات أو تحديات قد تواجه هذه المشروعات، وصولًا إلى الانتهاء منها وفقًا للبرامج الزمنية المحددة لها، ودخولها الخدمة الفعلية بما يحقق النفع ويسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح نائب المحافظ أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتعليمات الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، بضرورة متابعة المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمختلف القطاعات، ومواصلة جهود التغيير والبناء للنهوض بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.