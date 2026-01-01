زيادة ضريبة القيمة المضافة في روسيا إلى 22%

بدأت روسيا العام الجديد 2026، بزيادة في ضريبة القيمة المضافة، حيث ارتفعت نسبتها من 20% إلى 22% للمساهمة في تمويل حرب أوكرانيا، ما يزيد الضغوط القائمة على ميزانيات الأسر.

ومن المتوقع أن توفر الزيادة 1.187 تريليون روبل (15 مليار دولار) إضافية لخزينة الدولة هذا العام وحده.

وكانت الزيادة - التي تم التصديق عليها العام الماضي- واجهت انتقادات من جانب الشركات والمستهلكين الذين يعانون بالفعل من ارتفاع معدلات التضخم والأسعار بسبب العقوبات الغربية، وزيادة الإنفاق الدفاعي، كما تم رفع الضرائب المفروضة على الدخل منذ اندلاع الحرب.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال في ديسمبر الماضي، إن زيادة ضريبة القيمة المضافة ضرورية لتحقيق التوازن في ميزانية الدولة، ووعد بأن تعمل الحكومة على خفض العبء الضريبي على المواطنين من جديد في المستقبل.