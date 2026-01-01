دمياط تكرم أكثر من 500 متطوع بالهلال الأحمر

شهد الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، واللواء محمد همام السكرتير العام للمحافظة، الاحتفال باليوم العالمي للتطوع، والذي نظمته جمعية الهلال الأحمر المصري فرع دمياط، وشهد تكريم الفرق التطوعية؛ تقديرا لجهودهم الإنسانية والمجتمعية.

وأوضح بيان ديوان عام محافظة دمياط، أن الاحتفالية جاءت بحضور اللواء طارق بحيري السكرتير العام المساعد، وحسن عبدالوهاب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري بدمياط، وأحمد عوض الأمين العام للجمعية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين، بمشاركة أكثر من 500 متطوع من مختلف أنحاء المحافظة.

وخلال كلمته، نقل السكرتير العام تحيات وتقدير محافظ دمياط لكل القائمين على العمل التطوعي، مؤكدا اعتزاز المحافظة بالدور الذي تقوم به جمعية الهلال الأحمر المصري في دعم الفئات الأكثر احتياجا، وأن العمل التطوعي يجسد قيم الانتماء والمسئولية المجتمعية ويعزز التكافل والتضامن.

وتضمنت الاحتفالية عروضا لأفلام تسجيلية توثق أنشطة وجهود الفرق التطوعية بالجمعية، إلى جانب فقرات فنية وغنائية عبّرت عن روح العطاء والعمل الجماعي.

وفي ختام الاحتفالية، تسلم اللواء محمد همام درع جمعية الهلال الأحمر المصري نيابةً عن الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط، تقديرا لدعمه المتواصل لأنشطة العمل التطوعي والإنساني بالمحافظة.