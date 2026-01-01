اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الخميس، 48 فلسطينيا بينهم 7 أسرى محررين، خلال حملة اقتحامات واسعة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الأسرى، في بيان، بأن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية، تركزت في محافظات رام الله والبيرة (وسط)، وطوباس ونابلس (شمال)، وطالت 48 فلسطينيا.

وأوضح أنه اعتقل 24 فلسطينيا من مخيمي الأمعري والجلزون وبلدات بمحافظة رام الله، و8 بمحافظة طوباس، و5 بمحافظة نابلس، و4 بمحافظة القدس، و3 بمحافظة الخليل (جنوب)، و3 بمحافظة طولكرم، وفلسطينيا واحدا بمدينة جنين (شمال).

وبين المعتقلين 7 أسرى محررين، إضافة إلى فتى (16 عاما)، بحسب مكتب إعلام الأسرى.

وأضاف أن حملة الاعتقالات رافقتها اقتحامات واسعة للمنازل، وعمليات تفتيش عبثي، وتخريب للممتلكات.

وتأتي هذه الاعتقالات ضمن تصعيد عسكري إسرائيلي متواصل في الضفة الغربية المحتلة، يترافق مع اقتحامات يومية للمدن والبلدات الفلسطينية، وحملات دهم واعتقال.

ومنذ أن بدأ حرب الإبادة بقطاع غزة في 8 أكتوبر 2023، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين، وأصابوا نحو 11 ألفًا، إضافة لاعتقال أكثر من 21 ألفا.

فيما خلّفت الإبادة الإسرائيلية بدعم أمريكي في غزة أكثر من 71 ألف شهيد و171 ألف جريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا طال نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، وقدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.