قال رئيس سويسرا، غي بارميلان، إن الحريق في أحد المنتجعات يُعد "أحد أسوأ المآسي التي شهدتها بلادنا على الإطلاق"، معلنا إلغاء كلمته التقليدية بمناسبة رأس السنة.

يأتي ذلك بعد الحريق المروع الذي وقع داخل منتجع للتزلج في سويسرا، ما أسفر عن وفاة العشرات وإصابة المئات خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة، بحسب شبكة سكاي نيوز عربية.

من جانبها، كشفت الشرطة السويسرية، مساء الخميس، أن هناك حوالى 40 قتيلا و115 جريحا جراء الحريق الذي اندلع في حانة بمنتجع كرانس-⁠مونتانا للتزلج.

وقال فريدريك جيسلر، قائد شرطة كانتون فاليه، في مؤتمر صحفي، إنه يجري العمل حاليا على تحديد هوية الضحايا وإخطار أسرهم، لكن "هذا سيستغرق وقتا، وفي الوقت الحالي من المبكر أن نخبركم برقم محدد"، مشيرا إلى أن المجتمع "محطم".

وذكرت المدعية العامة في كانتون فاليه، بياتريس بيلود، أنه من المبكر تحديد سبب الحريق، موضحة أن الخبراء لم يتمكنوا بعد من الدخول إلى موقع الحطام.

وأوضحت بيلود: "لم يكن هناك في أي لحظة سؤال عن أي نوع من أنواع الهجوم".

وقالت الشرطة إنها لا تستطيع في الوقت الراهن تحديد عدد القتلى النهائي جراء الحريق.

من جانبه، أشار عضو مجلس البلدية الإقليمي، ماتياس رينار، إلى أن عدد المصابين كان كبيرا إلى حد أن وحدة العناية المركزة وغرف العمليات بالمستشفى الإقليمي بلغت طاقتها القصوى سريعا".

وأفاد مسئولون بأن مروحيات وسيارات إسعاف هرعت إلى موقع الحادث لإغاثة الضحايا، بينهم عدد من الأجانب ينتمون إلى جنسيات مختلفة.

تفاصيل الحادث

بدأ الحريق حوالي الساعة 1:30 صباحا بالتوقيت المحلي في قبو ملهى "لو كونستلاسيون" الشهير وسط بلدة كرانس-مونتانا في جبال الألب، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأظهرت لقطات مصورة ألسنة اللهب وهي تنتشر بسرعة كبيرة في سقف الملهى، بينما كانت مكبرات الصوت لا تزال تصدح بالموسيقى الصاخبة.

وظهر رواد الملهى وهم يفرون في حالة من الذعر، بينما بقي آخرون في الأسفل يصورون الحريق غير مدركين حجم الخطر.

وبعد لحظات شب الحريق في الملهى كاملا، وأخذ الحاضرون يطلقون صرخاتهم، وشوهدت الحشود تتدافع عند الباب للنجاة بحياتهم، فيما كان آخرون يصرخون بحثا عن أصدقائهم وسط الفوضى والدخان.

ولم تكشف الشرطة بعد عن سبب الحريق، غير أن شهودا قالوا إن الشرارة الأولى انطلقت عندما كانت نادلة ترقص على أكتاف زميل لها وهي تمسك بشرارات نارية مقتربة من السقف الخشبي.

وقالت السلطات إن الحريق تسبب في حدوث "اشتعال فجائي"، انتقل من حريق في طور النمو إلى حريق كامل شب في جميع الأسطح في آن واحد.

وتعد كرانس-مونتانا منتجعا فاخرا للتزلج في قلب جبال الألب السويسرية، ويقصده عدد كبير من السياح الأجانب، فيما لا تزال المنطقة مغلقة ويفرض حظر جوي فوقها.