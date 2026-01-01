هالاند يقود تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة سندرلاند في الدوري الإنجليزي

أعلن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، التشكيل الرسمي للفريق لمواجهة سندرلاند، في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم، الخميس، على ملعب الضوء، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي، قبل مباراة اليوم، المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، برصيد 40 نقطة وبفارق 5 نقاط عن أرسنال متصدر الترتيب، فيما يحتل سندرلاند المركز المركز السابع برصيد 28 نقطة.

ويدخل مانشستر سيتي مباراة اليوم بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: جيانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ماتيوس نونيز، روبن دياز، ناثان آكي ونيكو أوريلي.

خط الوسط: نيكو جونزاليس، برناردو سيلفا وفيل فودين.

الهجوم: سافينيو، إيرلينج هالاند وريان شرقي.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء كلٍ من: جيمس ترافورد، ريكو لويس، جيريمي دوكو، رودري، تيجاني ريجنديرز، ديفيني موكاسا، عبد القدير خوسانوف، جوسكو جفارديول وريجان هيسكي.