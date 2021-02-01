 وزير الخارجية الإيراني: التنسيق مع أمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي - بوابة الشروق
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وزير الخارجية الإيراني: التنسيق مع أمريكا للعودة إلى الاتفاق النووي

النووي الإيراني - ارشيفية
النووي الإيراني - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:11 م | آخر تحديث: الإثنين 1 فبراير 2021 - 10:11 م
أعلن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف، عن إمكانية التنسيق والتزامن بين التحركات الأمريكية والإيرانية للعودة إلى الاتفاق النووي، مؤكدًا أن التزامات طهران ستكون على جدول الأعمال بمجرد عودة واشنطن إلى الاتفاق النووي.

وأشار ظريف، إلى أن طهران أوفت بجميع التزاماتها بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، وذلك وفقًا لما أفادته فضائية «سكاي نيوز عربية»، في خبر عاجل لها، مساء الاثنين.

وقال وزير الخارجية الإيراني إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت التزام إيران بجميع التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.

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