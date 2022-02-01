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خوان براون: أدرس الرحيل عن تدريب الإسماعيلي

زيـاد الميـرغني
نشر في: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 12:38 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 فبراير 2022 - 12:38 ص

كشف الأرجنتيني خوان براون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، أنه يدرس الرحيل عن تدريب الفريق في الفترة الجارية.

وقال خوان براون في تصريحات تليفزيونية: «منحنا اللاعبين راحة لمدة 48 ساعة عقب مواجهة الجونة، وسنفكر في مستقبلنا، لأننا مرينا ببعض الصعوبات في الفترة الماضية».

وأضاف: «خلال هذا الأسبوع سنتخذ قرارا بشأن مستقبلنا مع الإسماعيلي سواء بالاستمرار مع الفريق أو الرحيل، حيث سنقوم بتقييم الفترة الماضية»، مشيرًا :بشكل عام سعداء بالصفقات الجديدة التي تم تدعيم الفريق بها في يناير، هناك لاعبون شاركوا بشكل أساسي وظهروا بمستوى مميز.

وعن تصريحات يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي بتجديد الثقة في الجهاز الفني قال: «الثقة ليست بالكلام وإنما بالأفعال، الأسبوع الماضي واجهنا صعوبات كثيرة وكانت معقدة، أنا إنسان ومن حقي أن أفكر في مستقبلي بالطريقة التي أراها مناسبة».


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