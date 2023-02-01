الداخلية تنظم بطولة الجمهورية للفروسية لقفز الحواجز

نظمت وزارة الداخلية، بالتعاون مع الاتحاد المصري للفروسية، اليوم الأربعاء، بطولة الجمهورية للفروسية "لقفز الحواجز" للدرجات الأولى بقسميها والثانية والثالثة والرابعة والمفتوحة بوادي الفروسية للشرطة بمنطقة عين الصيرة، والذي يعد صرحا رياضيا يدعم الريادة المصرية في رياضة الفروسية.



وأقيمت فعاليات البطولة، على مدار 3 أيام خلال الفترة من 26 يناير2023 حتى 28 يناير2023، بمشاركة 158 فارسا في مباريات الفروسية لقفز الحواجز بمختلف الدرجات، و169 جوادا أجنبيا من مختلف الارتفاعات.



ويُعد تنظيم البطولة على ملاعب وادي الفروسية للشرطة، انعكاسًا لما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ برياضة الفروسية، وتوفير جميع السبل التي تساعد على توفير أجواء تنافسية ذات مقاييس عالمية، وتزويد وادي الفروسية بأحدث الوسائل وفندق مجهز لإقامة اللاعبين خلال فترة المنافسات، وإسطبلات ذات سعة كبيرة للخيول المشاركة في البطولات وأماكن مناسبة لإيوائها تستوعب أعدادا كبيرة منها، والأطقم الطبية الخاصة بها؛ لتقديم الرعاية الطبية للمنافسين والخيول المشاركة بمختلف المسابقات، وتهيئته من خلال منظومة متطورة من إضاءة الملاعب؛ ليستقبل المنافسات ليلا.



وفي ختام الفعاليات، وزعت الجوائز على المراكز الأولى بالبطولة، وسط أجواء احتفالية بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد المصري للفروسية، وممثلي لجان التحكيم.



وأشاد المشاركون، بالمستوى الراقي لوادي الفروسية وتجهيزه وفقا للمواصفات القياسية العالمية، وتزويد الملاعب بأحدث الوسائل المعتمدة دوليا بما يؤهلها لاستقبال جميع المنافسات الدولية فى رياضة الفروسية.



ويأتي ذلك في ضوء حرص وزارة الداخلية على توفير جميع أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيمانا بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة، لاسيما رياضة الفروسية.