فرج عامر يعلن عدم قيد طارق علاء في قائمة سموحة

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أعلن فرج عامر رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، عدم قيد اللاعب طارق علاء في قائمة الفريق السكندري، وعودته مرة أخرى لنادي الزمالك.

وكانت فترة الانتقالات الشتوية لـ عام 2022 في مسابقة الدوري المصري الممتاز، قد انتهت في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

وكتب فرج عامر عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، اليوم الأربعاء: «دفعنا ثمن الخلافات بين اتحاد الكرة ونادي الزمالك، ولم نتمكن من قيد طارق علاء قائد منتخب الشباب».

يُذكر أن طارق علاء انضم إلى فريق سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية، على سبيل الإعارة قادمًا من نادي الزمالك.