أمين مجلس التعاون الخليجي: الهجمات الحوثية في البحر الأحمر تمثل تهديدا غير مقبول للتجارة العالمية

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عبر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن القلق البالغ للتوترات المتصاعدة في البحر على خلفية الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي (اليمنية) على الملاحة البحرية في منطقة باب المندب والبحر الأحمر.

جاء ذلك في كلمة خلال الاجتماع الوزاري المشترك للشراكة الاستراتيجية بين مجلس تعاون دول الخليج العربية والولايات المتحدة، بالعاصمة السعودية الرياض، اليوم الاثنين.

وقال إن الهجمات الحوثية تمثل تهديدًا غير مقبول للتجارة العالمية ولأمن المنطقة والمصالح الدولية.

وأكّد على قرار مجلس الأمن الصادر في يناير 2024، والذي يطالب الحوثيين بالتوقف عن مهاجمة السفن العابرة في البحر الأحمر.

في شأن آخر، أكد البديوي أن العلاقات الأمريكية الخليجية مفحمة بالإنجازات المتعددة والملموسة والتي تشكل حجز الزاوية لهذه العلاقات.

وأشاد بمخرجات الشراكة الاستراتيجية بين مجلس تعاون دول الخليج العربية والولايات المتحدة، حيث عُقدت خمس قمم مشتركة خلال الأعوام الماضية، بجانب عدد من الاجتماعات الوزارية.

ونوه بأن هذه الاجتماعات قدمت إرشادات واضحة للسبل المثل للمضي قدمًا في الشراكة وتطويرها.