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لقي مواطن مصرعه على طريق "القاهرة - الإسكندرية" الزراعي، أمام قرية كفر الشوربجي التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق.

تلقى العميد محمد شبل حبيب مأمور مركز كفرالزيات، إخطارًا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصرع مواطن بالطريق الزراعي السريع أمام قرية كفرالشوربجي التابعة للمركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية وسيارة أسعاف إلى موقع الحادث، وتبين حال عبور المتوفي "أحمد سليمان، 60 عاما"، مقيم بقرية كفرالشوربجي، الطريق المذكور صدمته سيارة وحدثت إصابته التي أودت بحياته.

وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام، وحرر محضر بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتجري شئونها.