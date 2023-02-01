اللجنة الاستشارية لتجمع «أوبك بلس» توصي بالإبقاء على مستويات الإنتاج

أوصت اللجنة الاستشارية لتجمع أوبك بلس للدول المصدرة للنفط، باستمرار مستويات إنتاج النفط الخام لدول التجمع عند المستويات الراهنة، في ظل ترقب الأسواق لاتضاح موقف الطلب على النفط في الصين والإمدادات من روسيا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن الوفود المشاركة اللجنة القول إن التجمع الذي يضم السعودية وروسيا و21 دولة نفطية أخرى سيبقي على مستويات الإنتاج التي أقرها في أواخر العام الماضي، عندما قرر خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا لوقف تراجع أسعار النفط.

وأشارت بلومبرج إلى أن أسعار النفط العالمية ارتفعت بشدة في بداية العام الحالي، قبل أن تعود للتراجع مع منتصف الشهر الماضي لتستقر عند مستوياتها الحالية منذ أواخر الشهر، وهو ما جعل دول التجمع الذي يضم أعضاء منظمة البلدان المصدر للبترول (أوبك) وحلفاءها من خارج المنظمة، إلى توخي الحذر قبل إقرار تغيير مستويات الإنتاج، رغم توقعات المحللين زيادة الأسعار في وقت لاحق من العام الحالي.

يذكر أن توصيات اللجنة المعروفة باسم لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لأوبك بلس صدرت بعد اجتماع عبر الإنترنت اليوم الأربعاء، وهو ما جاء متفقا مع توقعات الأسواق على نطاق واسع، مما أدى إلى تغيير طفيف في سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي خلال تعاملات اليوم.