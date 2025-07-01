 ملك تايلاند يصدق على تشكيل مجلس وزراء جديد - بوابة الشروق
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ملك تايلاند يصدق على تشكيل مجلس وزراء جديد

علم تايلاند
علم تايلاند
بانكوك - (أب)
نشر في: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 9:52 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 1 يوليه 2025 - 9:52 ص

صدق ملك تايلاند على تعيينات أعضاء مجلس وزراء جدد، اليوم الثلاثاء، في الحكومة الائتلافية، التي غادرها حزب رئيسي بسبب فضيحة متعلقة بمكالمة مسربة بين رئيسة الوزراء والزعيم السابق لكمبوديا.

يأتي التعديل الوزاري في ظل تكهنات بشأن ما إذا كانت المحكمة الدستورية سوف تنظر في دعوى تتهم رئيسة الوزراء باتونجتارن شيناواترا بارتكاب انتهاك أخلاقي خطير بسبب المكالمة المسربة. ويمكن أن توقف المحكمة شيناواترا عن العمل لحين انتهاء التحقيقات.

وقالت شيناواترا إنها ستقبل العملية القضائية ومتابعتها، على الرغم من أنها لا تريد أن يتعرض عملها للعرقلة.

وتم نشر تصديق الملك ماها فاجيرالونجكورن على مجلس الوزراء الجديد في الجريدة الرسمية.


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