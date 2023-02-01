أوكرانيا: ارتفاع قتلى الجيش الروسي إلى 128 ألفا و420 جنديا منذ بدء العملية العسكرية

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأربعاء، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 128 ألفا و420 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و209 دبابات و6 آلاف و382 من المركبات المدرعة و2207 من النظم المدفعية و458 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و221 من أنظمة الدفاع الجوي و293 طائرة و284 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و61 من المركبات وخزانات وقود".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير الماضي، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.