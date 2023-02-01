أحيا المطرب الشعبي محمود الليثي، واحدة من أقوى حفلات التجمع الخامس بعد اعتذار نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية بسبب مروره بأزمة صحية قبل الحفل مباشرة.

وقدم الليثي باقة رائعة من أجمل أغانيه التي نالت إعجاب الحضور مثل "بونبوناية، سوق البنات، الصبر طيب، يا بجح، يا ساتر، ليالينا"، وتفاعل معه الجمهور بالرقص وترديد كلمات الأغاني، واستمر الحفل الذي نظمه محمد عبد السلام لمدة ساعتين.

ويعد آخر أعمال محمود الليثي، الذي شارك فيها كضيف شرف مسلسل "الفرح فرحنا"، والذي عرض على إحدى المنصات الإلكترونية، وضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم "ويزو، عارفة عبد الرسول، عبير منير، سليمان السيد، إيمان السيد"، ومن تأليف حسين مصطفى محرم، وإخراج معتز التوني.