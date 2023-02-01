انطلاق الحفل الختامي لتكريم أفضل الأعمال التطوعية بجامعة الدول العربية

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، انطلاق الحفل الختامي للنسخة الرابعة من قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية، والتي تنظمها المؤسسة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للتطوع برعاية جامعة الدول العربية ووزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للمتطوعين، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، والاتحاد من أجل المتوسط، والمعهد العربي للتخطيط بالكويت.

وأكد المستشار خميس البوزيدي المشرف على إدارة منظمات المجتمع المدني بالجامعة في كلمة له على حرص الجامعة على تعزيز التعاون مع الاتحاد العربي للتطوع وكافة المؤسسات العربية ذات الصلة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيدا أيضا بالمشاركة الواسعة لرواد العمل التطوعي من خلال الاحتفال بما يعكس مكانة قلادة مؤسسة الأمير محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية، الاي تتيح وضع إطار استرشادي لتحسيد الفكر التطوعي وطنيا وعربيا ودوليا.

في السياق ذاته، أعرب حسن بو هزاع رئيس الاتحاد العربي للتطوع على تقدير الاتحاد وتثمينه لرعاية الجامعة العربية واحتضانها منذ أعوام لهذا الحدث.

كما أكد حرص الاتحاد على ان تصبح الجائزة عالمية؛ لتحقيق التنمية الشاملة في كافة الاصعدة، مشيرا لنجاحها في تحقيق الانتشار المرجو وأيضا دورها في تعزيز التعاون سواء بين الحكومات أو بين جميع المؤسسات المختصة.

وأشاد بو هزاع في هذا الإطار بدور مصر المحوري، في ظل جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي تهدف لتحقيق هدف التنمية الشاملة.

من جهته، قال الأمين العام للاتحاد أنور صالح بو حسن إن هذه الجائزة استطاعت أن تثبت تميزها و عام بعد عام نتأكد من كونها الأجدر و الأكثر تميزا، في ضوء الهدف الذي من أجله و هو تحقيق التنمية المستدامة، كما أنه لا يجوز أن نغفل دور مؤسسة محمد بن فهد العالمية لأفضل الأعمال التطوعية.

وأشار إلى مدى التطور الذي شهدته الجائزة هذا العام وخاصة فيما يخص عدد المشاركات وقيمة وجودة المشاريع المطروحة التي تهدف جميعها لإيجاد حلول حاسمة لأهم القضايا المجتمعية، فهذا إن دل فهو يدل على مدى الوعي بأهمية ودور العمل التطوعي في مجتمعاتنا العربية.

وشهد الحفل تكريم 18 مشروعاً تطوعياً من مجمل 11 دولة على مستوى العالم، كما تم تكريم عدد من الشخصيات البارزة الداعمة لمسيرة العمل التطوعي والإنمائي على المستوى العربي، فمن مصر فاز دكتور محمد فتحي سالم أستاذ زراعة حيوية بمعهد بحوث الهندسة الوراثية والتكنولوجيا الحيوية، والذي من جهته أعرب عن سعادته بالتكريم الذي حصده عقب منافسة شرسة على مستوى العالم في مجال القضاء على الفقر والجوع من خلال الزراعة الحيوية والتنمية المستدامة.