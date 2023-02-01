سياسية ألمانية تنتقد احتمال السماح لرياضيي روسيا وبيلاروس بالمشاركة في أولمبياد باريس

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أعربت نائبة في البرلمان الألماني عدم تفهمها لاحتمال سماح اللجنة الأولمبية الدولية للرياضيين الروس بالمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

واتهمت ريناتا الت رئيسة لجنة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية في البرلمان مواطنها توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية اليوم الثلاثاء بأن "لديه فهما غريبا عن حقوق الإنسان".

وقالت السياسية المنتمية إلى الحزب الديمقراطي الحر في بيان إن المطالبة بالسماح للرياضيين الروس والبيلاروس بالمشاركة في الألعاب الأولمبية 2024 هي استهزاء صارخ بعدد لا يحصى من الأوكرانيين الذين يتعرضون لأفدح انتهاكات حقوق الإنسان بشكل يومي.

ورأت الت أن هذه الخطوة ستتيح منصة دعاية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقالت إن باخ رفض دعوة للتحدث أمام لجنة حقوق الإنسان والمساعدة الإنسانية في البرلمان الألماني.

من جانبه، رد متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية بقوله:" يبدو أن السيدة الت تتجاهل بطريقة عجيبة المخاوف الجدية للمقررتين التابعتين للأمم المتحدة اللتين كتبتا للجنة الأولمبية الدولية".

وأشار المتحدث إلى خطاب من المقررتين الأمميتين الكسندرا زانثاكي وإي تينداي اتشيوم إلى باخ قالتا فيه:" نحن قلقون بشكل جاد حيال التوصية باستبعاد رياضيين روس وبيلاروس وقيادات مثل حكام من المسابقات الدولية فقط بناء على جنسيتهم. هذا سيثير التساؤلات حول عدم التمييز".

كانت اللجنة التي يقودها باخ أعلنت مؤخرا اعتزامها فتح الطريق مرة أخرى لرياضيين من روسيا وبيلاروس نحو الساحة الرياضية الدولية رغم استمرار الحرب في أوكرانيا. وقد يعني هذا المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس 2024 وإن كان تحت علم محايد.