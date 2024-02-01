الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

وصلت إلى مطار أبوظبي الدولي الدفعة التاسعة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، ضمن المبادرة الإماراتية لعلاج 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الإمارات.

وقالت الدكتورة مها بركات، مساعد وزير الخارجية للشؤون الطبية بالإمارات، إن الإمارات حريصة على دعم الفلسطينيين في قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، من خلال علاج الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، بعد التدهور الكبير الذي أصاب القطاع الصحي وعدم قدرته على تلبية الحد الأدنى من الرعاية الصحية اللازمة للمصابين.

وأوضحت بركات، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) اليوم الخميس، أنه تم إجلاء 49 من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان مع مرافقيهم، ونقلهم من مطار العريش بمصر، تحت إشراف طاقم طبي متخصص قام بعملية الإجلاء بعد فحصهم وتقييم حالاتهم وفق البروتوكول الصحي المتعارف عليه في عمليات الإخلاء الطبي، لافتة إلى أن مستشفيات الدولة استقبلت منذ انطلاق المبادرة 426 مصابا وذلك قبل وصول الدفعة التاسعة.

وأضافت أن المستشفى الميداني الإماراتي في جنوب غزة، استقبل منذ تدشين خدماته 2644 مصابا، تفاوتت إصاباتهم ما بين المتوسطة والبليغة، واستطاعت الكوادر الطبية في المستشفى إنقاذ العديد من أرواح الفلسطينيين، فيما بلغ إجمالي المساعدات الإنسانية الإماراتية 15 ألف طن من المساعدات الغذائية.

ولفتت إلى أن الدولة أقامت محطات تحلية مياه بطاقة إجمالية 2ر1 مليون جالون يومياً يتم ضخها إلى قطاع غزة ويستفيد منها أكثر من 600 ألف نسمة.