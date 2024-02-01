أديداس تسجل أداء يفوق التوقعات بقرارها بيع مخزون أحذية ييزي

سجلت شركة الملابس الرياضية الألمانية/ أديداس/ أداء أفضل من المتوقع في عام 2023 حيث سجلت أرباحا تشغيلية قدرها 268 مليون يورو (289 مليون دولار)، وفقا لأرقام أولية صادرة اليوم الأربعاء.

وفي حين أن هذا الأرباح جاءت أقل من أرباح عام 2022 التى بلغت 669 مليون يورو، فإنها جاءت أفضل من توقعات سابقة للشركة بخسارة تشغيلية قدرها 100 مليون يورو العام الماضي.

أرجع رئيس شركة أديداس بيورن جولدن النتائج القوية إلى قرار عدم شطب مخزون الشركة المتبقي من منتجات ييزي. وبدلا من ذلك، تعتزم أديداس بيع المنتجات المتبقية من شراكتها الملغاة مع مغني الراب المثير للجدل كاني ويست.

وقال جولدن في بيان إن " أبحاثنا المتعلقة بالمستهلكين وتجارة التجزئة أظهرت أنه يمكننا بيع هذا المخزون المتبقي في عام 2024 بسعر التكلفة على الأقل، ولهذا السبب قمنا فقط بشطب المخزون الذي تعرض للتلف أو الذي تغيرت مقاساته بشدة".

وسجلت المبيعات انخفاضا بنسبة 5٪ لتصل إلى 4ر21 مليون يورو في عام 2023 عند أخذ تأثيرات العملة في الاعتبار.

وقالت أديداس إن تأثيرات سلبية لسعر الصرف من المرجح أن يكون لها تأثير كبير على الارباح في العام الحالي.

وتتوقع الشركة أرباحا تشغيلية تبلغ 500 مليون يورو لعام 2024