جراحة جديدة تُهدد حلم نيمار بالمشاركة في مونديال 2026

تراجعت فرص النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا في التواجد مع منتخب بلاده خلال نهائيات كأس العالم 2026، بعدما تقرر خضوعه لعملية جراحية جديدة في الركبة خلال الأيام القليلة المقبلة.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن طبيب المنتخب البرازيلي سيتولى إجراء جراحة تهدف إلى علاج إصابة الغضروف الهلالي، التي تسببت في غياب نيمار وتأثر مستواه خلال المباريات الأخيرة التي خاضها مع فريقه سانتوس في الدوري البرازيلي.

وأوضحت الصحيفة أن فترة غياب نيمار المتوقعة عن الملاعب قد تمتد لنحو ثلاثة أشهر، على أن يعود للمشاركة بداية من شهر مارس المقبل، ما يزيد من تعقيد موقفه الدولي في المرحلة المقبلة.

وأضاف التقرير أن خضوع نيمار لجراحة جديدة في الركبة يقلص بشكل كبير من حظوظه في الانضمام لقائمة منتخب البرازيل المشاركة في مونديال 2026، خاصة في ظل تكرار الإصابات خلال السنوات الأخيرة.

ويُذكر أن نيمار لم يظهر بقميص المنتخب البرازيلي منذ شهر أكتوبر 2023، عقب تعرضه لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته عن المنافسات لفترة طويلة.