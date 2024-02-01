توتنهام يقتحم المربع الذهبي بالدوري الإنجليزي

استعاد توتنهام هوتسبير نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، بعدما حقق فوزا مثيرا 3 / 2 على ضيفه برينتفورد،، في المرحلة الـ22 للمسابقة.



وبادر نيال موباي بالتسجيل لمصلحة برينتفورد في الدقيقة 15، قبل أن ينتفض توتنهام في الشوط الثاني، الذي أحرز خلاله 3 أهداف في غضون 8 دقائق فقط.



وأحرز ديستيني أودوجي هدف التعادل في الدقيقة 48، قبل أن يضيف زميلاه بيرنان جونسون وريتشارليسون الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 49 و56 على الترتيب.



وأشعل برينتفورد المباراة في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز إيفان توني الهدف الثاني في الدقيقة 67، ليحاول الضيوف إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء ولكن دون جدوى.



وارتفع رصيد توتنهام، الذي تعادل 2 / 2 في المرحلة الماضية مع مانشستر يونايتد، إلى 43 نقطة، ليتقدم للمركز الرابع، متفوقا بفارق الأهداف أمام أستون فيلا، صاحب المركز الخامس، الذي يمتلك نفس الرصيد من النقاط.



في المقابل، توقف رصيد برينتفورد، الذي تلقى خسارته السادسة في مبارياته السبع الأخيرة، عند 22 نقطة في المركز الخامس عشر، بفارق 4 نقاط فقط أمام مراكزالهبوط.