علق أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق، على بيان الاعتذار الذي صدر من مجلس إدارة اتحاد الكرة ردًا على الهجوم الجماهيري الكبير بعد إخفاق المنتخب الوطني بالخروج دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023.

وقال شوبير خلال برنامجه على قناة (أون تايم سبورتس):" بيان اتحاد الكرة لتوريط وزير الرياضة في إخفاق المنتخب ببطولة أمم إفريقيا لم أفهم كلمة نهوض في البيان؟ أي نهوض تتحدثون عنه".

أضاف:" كشف حساب مجلس إدارة اتحاد الكرة فشل ذريع المنتخب الأول بيودع مبكرا أمم إفريقيا ومنتخب الشباب لعب في مصر حصل على نقطة من أصل 6 نقاط ولم يسجل هدف واحد خسر أمام نيجيريا والسنغال بأربعة أهداف".

أكمل:" منتخب الناشئين في تصفيات شمال إفريقيا فاز في مباراة وخسر مباراتين ولم يصل لنهائيات إفريقيا أي نهوض أنتم بتهزروا ولا بتكلموا بجد وأحنا بطولة الدوري العام بتكمل بالعافية وملاعبنا حاجة استغفر الله العظيم لا يوجد سوى ملعبين فقط يصلحوا للعب كرة القدم وأزمات التحكيم مستمرة حتى في كرة الصالات خسرنا بنتيجة كارثية".

واصل:" لن ندخر جهد؟ بيان عروستي أرجوكوا بلاش تفكير ولا عبقرية الله يخليكم كل الاختبارات الجدية فشلتم فيها على رأي أم كلثوم في أغنيتها فات الميعاد أنتم للأسف بتلعبوا في الوقت الضائع".

أتم:" يجب من الآن التفكير في وجوه جديدة شابة لقيادة اتحاد الكرة أقصى سن 50 عامًا، وجوه جديدة على الساحة الإدارية الرياضية في مصر نتركهم 4 سنوات قادمة ونحاسبهم بعد ذلك وللمسؤولين السابقين نقولهم متشكرين ونكرمهم ونعملهم كل يوم حفلة تكريم".