بايرن ميونخ يستعيد خدمات جنابري قبل مواجهة مونشنجلادباخ

استعاد فريق بايرن ميونخ، خدمات مهاجمه سيرجي جنابري قبل مواجهة بوروسيا مونشنجلادباخ في بطولة الدوري الألماني «بوندسيلجا».

ويستضيف فريق بايرن ميونخ نظيره مونشنجلادباخ على ملعب أليانز أرينا، مساء يوم السبت القادم، في الجولة الـ 20 من الدوري الألماني.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي بايرن ميونخ، فإن جنابري أكمل التدريبات بالكرة لأول مرة مساء الخميس، منذ الإصابة العضلية التي تعرض لها أمام آينتراخت فرانكفورت يوم 9 ديسمبر الماضي، بعدما بدأ الركض دون كرة منذ أكثر من أسبوعين.

يُذكر أن جنابري شارك في 11 مباراة مع بايرن ميونخ في جميع المسابقات هذا الموسم، سجل خلالها هدفا واحدا كان في دوري أبطال أوروبا.