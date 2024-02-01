السيدة الأولى الأوكرانية تدعو لعودة الأطفال المختطفين الذين نقلوا إلى روسيا بشكل غير قانوني

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ناشدت زوجة الرئيس الأوكراني أولينا زيلينسكا، اليوم الخميس، المجتمع الدولي بفعل المزيد لضمان عودة الأطفال الأوكرانيين، الذين نقلوا إلى روسيا بشكل غير قانوني خلال الحرب الحالية.

وقالت أولينا في مؤتمر دولي يستمر يومين في ريجا بعنوان "الحرب الروسية على الأطفال ": "يجب أن نبذل المزيد من الجهد".

وأضافت أن كل الدول وكل المنظمات الدولية يمكنها المساعدة لإعادة الأطفال الذين كان قد تم اختطافهم إلى روسيا.

وقالت داريا هيراسيمشوك، مفوضة حقوق الطفل في مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن أوكرانيا حددت أكثر من عشرين ألف طفل جرى نقلهم إلى الأراضي الأوكرانية التي احتلتها روسيا.

وقالت زيلينسكا إن أوكرانيا سوف تقاتل من أجل كل أطفالها المسروقين، بغض النظر عن الموارد المطلوبة.

واتهم الرئيس اللاتفي ادجار رينكيفيكس روسيا بتدمير هويات الأطفال الاوكرانيين والتسبب في إصابتهم بصدمة عاطفية ونفسية حادة.

وأضاف أن تلك الأفعال تمثل انتهاكا لحقوق الإنسان بموجب القانون الدولي ويمكن أن النظر لها على أنها جرائم حرب.

وفي مارس العام الماضي ، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أمر اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمفوضة الروسية لحقوق الأطفال ماريا لفوفا-بيلوفا بسبب احتمال ارتكاب جرائم حرب في أوكرانيا وترحيل أطفال اوكرانيين إلى روسيا.

ولا تخضع روسيا، التي تشن عملية عسكرية ضد أوكرانيا منذ فبراير 2022، لسلطة المحكمة الجنائية الدولية.