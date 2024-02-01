أعادت الحكومة الإيطالية رسميا أول طائرة إلى إثيوبيا، بعدما يقرب من 9 عقود من سرقتها من قبل نظام بينيتو موسوليني الفاشي، بحسب صحيفة "الجارديان".

واحتفل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، بتسلم الطائرة بشكل رسمي، وتحمل الطائرة اسم "تسيهاي" تكريما للأميرة ابنة الإمبراطور هيلا سيلاسي.

وعلق "آبي"، على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "X"، على صور الطائرة الحمراء ذات المقعدين: "اليوم هو يوم فخر كبير للإثيوبيين حيث نحتفل بالتسليم الرسمي لتسيهاي من قبل الحكومة الإيطالية".

- ما قصة الطائرة؟

صممت الطائرة في عام 1935 في عهد هيلا سيلاسي الإمبراطور الإثيوبي، وكانت بمثابة جهد تعاوني بين الطيار الألماني هير لودفيج فيبر والمهندسين الإثيوبيين.

وفي ديسمبر 1935، شرع فيبر في الرحلة الأولى للطائرة، حيث قطعت مسافة حوالي 30 ميلا (50 كم) من أديس أبابا، واستغرقت الرحلة حوالي 7 دقائق.

وبحلول عام 1936، مع اقتراب القوات الإيطالية من غزو العاصمة الإثيوبية، كانت الطائرة قد قطعت حوالي 30 ساعة طيران.

وجرى الاستيلاء على الطائرة ونقلها إلى إيطاليا بعد أن احتل موسوليني إثيوبيا، المعروفة آنذاك باسم "الحبشة"، في عام 1935، وسقطت أديس أبابا في أيدي الفاشيين في العام التالي، وفقا للمؤرخين.

ووصفت وزارة الدفاع الإيطالية، الطائرة المحفوظة في متحف القوات الجوية الإيطالية منذ عام 1941 بأنها "عينة فريدة".

وقال وزير الدفاع جويدو كروسيتو: "يمثل هذا التسليم رسالة قوية مفادها بأنه في أعقاب القمة الإيطالية الإفريقية، تريد إيطاليا تسليط الضوء على العلاقة القوية بين بلدينا والتأكيد على قيمة الحوار وأهمية التعاون الدولي".