غموض حول مستقبل وليد الركراكي مع منتخب المغرب

تسيطر حالة من الغضب بين الجماهير المغربية تجاه وليد الركراكي المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم، في أعقاب الخروج المبكر لأسود الأطلس من كأس الأمم الأفريقية بكوت ديفوار.

وودع منتخب المغرب البطولة من الدور نصف النهائي على يد منتخب جنوب أفريقيا بالخسارة بهدفين للاشيء، وعقب نهاية المباراة خرج الركراكي في المؤتمر الصحفي ليعلن للجميع أنه يتحمل مسؤولية الخسارة والإقصاء المبكر لفريقه.

ويغلف الغموض حاليًا مصير وليد الركراكي وسط مطالبات جماهيرية برحيله خاصة أن المنتخب المغربي تراجع مستواه كثيرا ولم يعد ذلك الفريق الذي أبهر العالم في كأس العالم 2022 بقطر.

ووفقا لوسائل إعلام مغربية ينتظر أن يعقد فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم اجتماعا مع الركراكي في غضون الساعات المقبلة من أجل حسم مصيره خاصة في ظل ضرورة التركيز في المرحلة المقبلة وبناء منتخب جديد قوي قادر على حصد لقب كأس الأمم الأفريقية 2025 والتي تستضيفها المغرب في العام المقبل.

وكشفت التقارير أن عقد الركراكي مع الاتحاد المغربي يلزمه ببلوغ نصف نهائي كأس أمم أفريقيا كما أنه التزم قبل السفر في مؤتمر صحفي بتقديم استقالته إذا لم يصل لهذا الهدف.