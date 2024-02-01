مريم محمود الجندي: والدي واحشني وكان نفسي يشوف نجاحي

أعربت الفنانة مريم الجندي، عن سعادتها بالمشاركة في موسم دراما رمضان 2024 بمسلسل "العتاولة"، بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، وباسم سمرة، ومن إخراج أحمد خالد موسى، مشيرة إلى أنه سيكون نقطة تحول في مشوارها الفني، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وقالت مريم لـ"الشروق": "كان نفسي والدي الفنان محمود الجندي يشوف نجاحي في الوقت الحالي، فهو كان أكثر داعم لي، ودائما يقدم لي النصائح ويؤهلني لأحقق ذاتي في المجال الفني، فهو كان أب وصديق وأخ، وأشعر أنني أحقق حلمي من أجله فهو كان يتمنى ذلك".

وأضافت الجندي، "مر سنوات على فراق والدي وحتى الآن أتذكره يوميا، وأفتقده وأبكي عندما أتذكر نصائحه، ووجوده كان إضافة كبيرة في حياتي الشخصية والعملية أيضا، وأتمنى من جميع الجمهور أن يدعي له دائما، كما أسعدهم كثيرا بأعماله الفنية الرائعة".

جدير بالذكر، أن آخر أعمال مريم الجندي مسلسل "بالطو"، بطولة عصام عمر، محمود البزاوي، محمد محمود، عارفة عبدالرسول، وحققت من خلاله نجاحا كبيرا لافت انتباه الجمهور له.