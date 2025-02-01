روسيا: الحظر الإسرائيلي على أنشطة الأونروا مخيب للآمال

أدانت وزارة الخارجية الروسية، اليوم السبت، القرار الإسرائيلي بحظر أعمال وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» واعتبرته «مخيبًا للآمال».

وقالت الخارجية الروسية، في بيان نقلته وكالة «سبوتنيك»، إن «هذه الخطوات التعسفية المحفوفة بأخطر العواقب الإنسانية على الفلسطينيين، مخيبة للآمال للغاية وتستحق الإدانة».

وأضاف البيان أن «موسكو مقتنعة بأن مهمة الأونروا، التي كانت منذ عقود، تمثل الدعم الأساسي للفلسطينيين في الأراضي المحتلة والدول المجاورة، يجب أن تستمر حتى يتم التوصل إلى تسوية سلمية نهائية للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي، والتي تشمل إنشاء دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش بسلام وأمان إلى جانب إسرائيل».

ودخل قرار وقف خدمات وكالة الأونروا وأنشطتها في مدينة القدس وإخلاء المباني التابعة لها، حيّز التنفيذ، الخميس الماضي الموافق 30 يناير الماضي، وذلك امتثالا لقانونين صادق عليهما الكنيست الإسرائيلي (البرلمان)، أواخر أكتوبر الماضي.

ويحظر القانون الأول نشاط الوكالة داخل «المناطق الخاضعة للسيادة الإسرائيلية»، بما يشمل تشغيل المكاتب التمثيلية وتقديم الخدمات، في حين يحظر القانون الثاني أي اتصال مع هذه الوكالة الدولية.