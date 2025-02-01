تايوان تمنع وكالاتها الحكومية ومقدمي خدمات البنية التحتية من استخدام تقنية ديب سيك

منعت تايوان، جميع وكالاتها الحكومية ومقدمي خدمات البنية التحتية الحيوية، من استخدام تقنية شركة الذكاء الاصطناعي الصينية الناشئة "ديب سيك"، مشيرة إلى مخاوف أمنية.

وقالت وزارة الشئون الرقمية في الجزيرة التي تخضع لحكم ذاتي خلال، بيان، إن عملياتها تنطوي على مخاوف أمنية مثل النقل عبر الحدود وتسريب معلومات، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وكانت شركة ديب سيك، قد أطلقت في يناير الجاري، منصة جديدة مفتوحة المصدر للذكاء الاصطناعي، يمكنها محاكاة التفكير البشري، مما أثار الإعجاب على الصعيد الدولي بسبب قدرتها التنافسية الواضحة مع روبوتات الذكاء الاصطناعي الرائدة في العالم.

وتم تطوير نموذج ديب سيك وتدريبه بجزء بسيط من تكلفة منصات المنافسين، مما يشير إلى أنه من الممكن إنشاء تطبيقات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بدون استثمارات ضخمة في الأجهزة.