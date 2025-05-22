شددت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، أن المساعدات الإنسانية التي بدأت تصل أخيرًا إلى قطاع غزة لا تشكل سوى «قطرة صغيرة في بحر الاحتياجات».

وأشارت في تدوينة عبر حسابها بمنصة «X» مساء الخميس، إلى وجود ما يكفي من الغذاء على الحدود لإطعام مليوني شخص من سكان غزة لمدة شهرين.

وقالت: «نحن في سباق مع الزمن لوقف مجاعة شاملة، نحتاج إلى وصول آمن وغير مقيد الآن، التأخير يؤدي إلى خسارة أرواح».

وفي سياق متصل، أعلن برنامج الأغذية العالمي، مساء الخميس، عن بدء مجموعة من المخابز في غزة في إنتاج الخبز مرة أخرى بعد تلقيها إمدادات محدودة خلال الليل.

ووصف الخطوة بأنها «خطوة أولى حاسمة؛ ولكن يجب زيادة حجم المساعدات»، مشددا أن «هناك حاجة إلى المزيد من المواد الغذائية الأساسية لدرء خطر المجاعة، فالخبز وحده لا يكفي لبقاء الناس على قيد الحياة».