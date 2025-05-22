الهلال الأحمر الفلسطيني: فقدنا 29 طفلا خلال أيام بسبب الجوع في غزة

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صرح رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني يونس الخطيب، الخميس، بأن نحو 29 طفلا لقوا حتفهم لأسباب مرتبطة بالجوع في غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

جاء ذلك في تصريح صحفي بمقر الاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر بجنيف.

وأوضح الخطيب، أن المساعدات الإنسانية لم تصل إلى غزة بسبب العراقيل الإسرائيلية.

وقال إنه لم يشهد قط منذ 40 عاما من العمل في المجال الإنساني، تقييدا للمساعدات الإنسانية كما يحدث في غزة حاليا.

وأكد الخطيب، على أهمية رفض بريطانيا وكندا ودول أخرى لخطة إسرائيل لتغيير نظام توزيع المساعدات في غزة ووضعها تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي.

وطالب بضرورة توفير ممر آمن للمساعدات الإنسانية دون أي عوائق.

وأشار الخطيب إلى وفاة نحو 29 طفلا بسبب الجوع خلال الأيام الماضية في غزة.

ومنذ 2 مارس الماضي، تواصل إسرائيل سياسة تجويع ممنهج لنحو 2.4 مليون فلسطيني بغزة، عبر إغلاق المعابر بوجه المساعدات المتكدسة على الحدود، ما أدخل القطاع مرحلة المجاعة وأودى بحياة كثيرين.

وبدعم أمريكي مطلق، ترتكب إسرائيل منذ 7 أكتوبر 2023، جرائم إبادة جماعية في غزة خلّفت أكثر من 175 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، بجانب مئات آلاف النازحين.