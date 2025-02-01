الخطيب يترأس وفد الأهلي لتخليد ذكرى ضحايا حادثة ستاد بورسعيد

تواجد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي على رأس وفد شارك صباح اليوم السبت في إحياء ذكرى ضحايا جماهير الفريق في كارثة ستاد بورسعيد.

وشارك الخطيب في تخليد هذه الذكرى كل من أعضاء مجلس الإدارة محمد الدماطي وطارق قنديل ومحمد الجارحي، وكذلك خالد العوضي مدير النشاط الرياضي، وسعد شلبي المدير التنفيذي للنادي، ومحمد رمضان المدير الرياضي والقائم بأعمال مدير الكرة، وسمير عدلي المدير الإداري لفريق الكرة إضافة إلى عدد من إداريي النادي.

والتقط محمود الخطيب ووفد الأهلي صورة تذكارية أمام النصب التذكاري لضحايا الكارثة في فرع النادي الرئيسي في الجزيرة.

ومر على كارثة ستاد بورسعيد 13 عاما، حيث راح ضحيتها 72 مشجعا من جماهير الأهلي بعد الخسارة بنتيجة 1-3 أمام المصري في مباراة ببطولة الدوري، أقيمت في الأول من فبراير 2012.