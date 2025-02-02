بثت كتائب القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- مساء السبت، مشاهد خاصة من عملية تسليم 3 أسرى إسرائيليين بينهم مزدوج الجنسية، في إطار عملية تبادل الدفعة الرابعة من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل.

وسلّمت "وحدة الظل" في كتائب القسام الأسير كيث سيغال -الذي يحمل جنسية مزدوجة أمريكية إسرائيلية- للصليب الأحمر الدولي في ميناء مدينة غزة، وذلك بعيد تسليمها الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون في خان يونس.

وبدأت المقطع بمشهد لأحد مقاتلي القسام وهو يفتح ظرفا كتب عليه "سري جدا" ويخرج منه أمر عمليات الإفراج عن الأسرى الثلاثة بناء على قرار قيادة الجهاز العسكري للكتائب وفق ما ظهر مكتوبا على الورقة التي أخرجها من الظرف، بحسب موقع الجزيرة.نت" الإخباري.

وبعدها، قام المقاتل برفع صور الأسرى الثلاثة من بين صور لعدد آخر من الأسرى كانت معلقة على حائط أسود.

تلت ذلك مشاهد من تسليم الأسيرين ياردن بيباس وعوفر كالدرون -اللذين تم تسليمهما في مدينة خان يونس– بطاقات تعريفية وضعاها على صدريهما، وكذلك صور لهما وهما يحملان شهادات الإفراج.

ووثقت القسام عملية تجول مقاتليها ومركباتها العسكرية في شوارع مدينة خان يونس وصولا إلى منطقة التسليم، وهتافات الفلسطينيين المؤيدة للمقاومة، مصحوبة بأناشيد وأغاني المقاومة.

وأظهرت المشاهد رفع صور قادة القسام الذين استشهدوا خلال المعارك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في القطاع، وعلى رأسهم القائد العام محمد الضيف وأعضاء في المجلس العسكري.

وبعد مشاهد تسليم الأسيرين، بيباس وكالدرون، تضمن المقطع مشاهد تسليم الأسير كيث سيغال -الذي يحمل جنسية مزدوجة أميركية إسرائيلية- للصليب الأحمر الدولي في ميناء مدينة غزة.

وقبل عملية التسليم، تحدث سيجال باللغة العبرية والعربية، ومن ضمن حديثه "بدي أقول للقسام شكرا جزيلا على كل شيء.. كنتم كويسين معانا.. 15 شهرا وقت كتير.. أقول لكل شبابهم إن شاء الله إنتو كل يوم بخير".

وصاحب عملية التسليم، خطاب جماهيري قال فيه المتحدث "هذه هي أخلاق إسلامنا الجنيف.. وكما تشاهدون في هذه الصورة التي ستبقى حجة على كل الذين ادعوا الإنسانية.. إننا ندرك جيدا معنى الأسير ونفهم كيف نحافظ عليه وفق تعاليم عقيدتنا وديننا".

واحتشد مئات من مقاتلي القسام والمواطنين في ميناء غزة لتسليم الأسير كيث سيجال، مشيرا إلى أنه كان يفترض إطلاق هذا الأسير المريض في وقت سابق لكن إسرائيل عرقلت ذلك.

وقال إن عملية التسليم بميناء غزة جرت وسط أجواء غير مسبوقة وفي وجود حشد كبير من المقاتلين والمواطنين.

وبانتهاء عملية التبادل الرابعة ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 19 يناير الماضي، تكون المقاومة الفلسطينية قد أطلقت 13 إسرائيليا و5 تايلنديين مقابل 583 أسيرا فلسطينيا أفرج عنهم من سجون الاحتلال.